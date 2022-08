Debatindlæg: Hvis bare ja-hatten er på

I gamle dage var hatte mere udbredte og normalen når man mødte nogen, forbundet med at være høflig og imødekommende, så tog man hatten af og hilste pænt. Altså ikke nogen hat på, men af?

Det at bære hat er et statussymbol, og har altid været det, men det fritager jo ikke nogen fra at se realistisk og faktuelt på enhver opgave og specielt ikke der, hvor man bliver pålagt en ja-hat.

En hat har det jo med at glide ned foran øjnene, og så kan man jo ikke se!

Hattemoden har jo også gennem tiden skiftet mode, og der findes mange hatte.

Hatte har magi! Tag for eksempel den klassiske trylle-hat? Op kom de hvide kaniner, lange tørklæder osv. Men ens for alle tricks er fup og fidus og for at tro på hattemagien skal ja-hatten på, for at tro, at det er virkeligt? Det vil sige, at realisme, dokumentation osv. er parkeret ved indgangen.