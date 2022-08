Debatindlæg: Flere danskere skal kunne eje deres egen bolig

Alle danskere har brug for et godt sted at bo. For et godt og trygt hjem er fundamentet for det gode liv.

Derfor har jeg sammen med Venstre arbejdet hårdt på at sikre, at flere danskere kan få opfyldt drømmen om at eje deres egen bolig. Det er en række forslag, der skal gavne boligkøbere over hele landet – også i de mindre byer uden for Randers.