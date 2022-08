Debatindlæg: Rigtig mange dyr vil lide en uværdig død

For på trods af at disse dyr skulle spærres inde i et forsøg på at forbedre dyrelivet, så er fire tyre nu blevet skudt, fordi det ikke er lykkes laboratoriet at genskabe det naturlige hierarki, ligesom hvis dyrene gik fri.

Det er for mig en stor indikation på, at hvis naturnationalparkerne kommer op og stå, så vil rigtig mange dyr lide en uværdig død – enten fordi de ikke får tilstrækkelig mad, spiser giftige planter, eller fordi fejl, som den omtalte, vil gentage sig.

Udover vi er mange, der frygter, at naturnationalparkerne kommer til at have den modsatte effekt af, hvad der var tiltænkt, så kan brugere af områderne ikke længere gå frit rundt i den natur, de bor ved siden af.