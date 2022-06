Debatindlæg: Den magtfuldkomne socialdemokratiske regering kvæler foreningslivet

Det ærgrer mig, at foreningerne skal slås med bureaukratisk bøvl og administrative byrder, mens vi samtidig har en regering, der ikke har gjort noget for at forbedre forholdene for foreningslivet i Danmark – noget, som de ellers gav et valgløfte om at forbedre, da de kom til magten i 2019.

Jeg ved hvor meget tid og hvor mange kræfter frivillige og foreninger lægger i at afholde aktiviteter for os alle. Og jeg ved hvor meget det påvirker drivkraften i deres arbejde, at de er underlagt så mange regler.

Siden vi fik en rød regering har utallige organisationer også påpeget, at det er nødvendigt med mindre bureaukrati.