Debatindlæg: Er det woke-ismen der har gjort sit indtog?

Dem der er i Dronningborg, vil ikke have en linjeføring i nærheden af sig, af Ringboulevarden, men de bliver nedstemt, og der er ingen byrådsmedlemmer fra andet end Østbroen, der står på mål for Kristrup. Så kort sagt, så slår Klimabroen ikke bro mellem parterne, selvom en bro jo netop burde det. Men er det fordi vi er ude i at falsk narrativ?

Måske er problemet, at broen slet ikke er en bro? For nogen har, af uransagelige årsager, valgt at kalde den tænkte forbindelse for ’Klimabroen’. Og det er godt nok sært, for den har intet med klimaet at gøre. Altså ud over at en bro, lavet af beton, med en masse indhold fra Aalborg Portland, får en klimarabat, af den lokalt valgte statsminister.

Så skal vi ikke blive enige om at det ikke er en ”Klima”-bro, men bare en bro. Borgerne i Randers er jo ikke så dumme at I behøver at tale ned til os. I øvrigt, er det slet ikke en bro vi taler om, for der skal ikke bygges en bro - Randers Kommunes planer, og det byrådsmedlemmerne falder på halen i svime over, er at de laver en dæmning.