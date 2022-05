Læserbrev: Har I prøvet at ringet til forsikringsselskabet, når skaden er sket, og du ikke har forsikring?

Randers kommune er historisk et meget skeptisk EU-område. Nu er det tid til folkeafstemning om et af de fire forbehold, vi har over for EU.

Krigens skygge kastes over Europa, og vi mærker alle konsekvensen af dette.

På onsdag skal den enkelte borger tage stilling til, om vi vil være mere med eller stå på sidelinjen. For mig er spørgsmålet klart – vi kan ikke blive ved med at stå på sidelinjen og forvente, at NATO og dermed USA klare alle vores udfordringer.