Debatindlæg: Gør nu op med jobcentrene!

Lige nu ser vi desværre med Rasmus Søndermølle Dalgaards sag endnu et slemt eksempel på, at jobcentrene ikke fungerer. Det er bare slet ikke godt. Og hvad der er endnu mere skrækkeligt er, at det er et virkeligt menneske, der har måttet betale prisen.

Rasmus Søndermølle Dalgaard var ifølge sin egen læge i risiko for at blive skubbet udover kanten, hvis Jobcenter Randers fortsatte sin plan med endnu et ressourceforløb – ja det står endda i Jobcenterets eget referat, at Rasmus’ læge siger: »at hun er bekymret for konsekvensen af et yderligere pres og oplyser, at der vil være risiko for depression og PTSD-lignende tilstand« – og alligevel fortsatte Jobcenteret med at presse Rasmus.