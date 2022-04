Først sagde regeringen, at løsningen var midlertidig, men de har forlænget den ad flere omgange og nu er de højere ydelser en permanent ordning. Det skal der gøres noget ved hurtigst muligt og derfor har Venstre stillet et beslutningsforslag om at fjerne den højere ydelse. Det står nemlig klart og tydeligt, at Venstre og jeg går ind for det stikmodsatte af Socialdemokratiet.

Vi vil skærpe kravene til flygtninge og indvandrere, og de højere offentlige ydelser, som den socialdemokratiske regering har indført, skal tilbagerulles. Vi skal ikke gøre det mere attraktivt at søge asyl, men derimod gøre det mere attraktivt at arbejde.

Vi skal indføre en arbejdspligt og reducere integrationsydelsen for forsørgere, for det skal være slut med at komme til Danmark og modtage ydelser kvit og frit, alt imens man står uden for arbejdsmarkedet. Vi skal have flere med i det arbejdende fællesskab, og især de som sagtens kan arbejde, men som ikke vil!