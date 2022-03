Debatindlæg: »Kriterierne er uforståelige og rigide«

Kriterierne er uforståelige og rigide

For mig at se giver det ingen mening at straffe borgerne i landdistrikterne for at Randers Kommune har fået flere borgere i beskæftigelse end flertallet.

På samme måde giver det ingen mening at borgerne i Fausing kan få adgang til LAG midlerne, mens dem i Uggelhuse ikke kan, blot fordi Randers by har over 45.000 indbyggere.

Naturligvis skal Randers Kommune fortsat være en del af LAG puljen. Det bliver nok svært med den nuværende regering, der nu har tilkendegivet at man ønsker at stå fast, og lade puljen gå i luften første april.

Derfor vil jeg efter et kommende valg kæmpe for at kriterierne for tildeling tager sit udgangspunkt i mere objektive kriterier, så de mange borgere i landdistrikterne i Randers igen kan få adgang.