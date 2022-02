Klumme: Randers HK bidrager med meget mere end elitehåndbold

Meget er sagt og skrevet om Randers HKs situation og uvisse fremtid. Det vil jeg slet ikke kloge mig på, men blot sige, at det er mit inderste håb, at folk i og omkring Randers kan se, at Randers HK fortjener sin plads i byen og bidrager med så meget mere end blot elitehåndbold.

Nogle gange sker det, at man bliver blind for det, der er lige foran øjnene af én – at man tager ting for givet. Man skal huske at vande det, man gerne vil have til at blomstre – og Randers HK trænger til at blive vandet.