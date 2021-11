Til det just overståede byrådsvalg fik Østbroen, Beboerlisten, Nye Borgerlige, Enhedslisten og Velfærdslisten tilsammen 10.490 stemmer. Mere end hver femte vælger stemte således på en af ovennævnte lister.

På valgnatten forventede vi, der blev valgt for ovennævnte partier og lister, at høre fra dig. Om ikke andet regnede vi med, at du personligt ville fortælle os, at du ikke ville have os med i konstitueringen. Det havde også været passende, at du som borgmester havde lykønsket os med valget.

Der er imidlertid ingen af os, der har hørt fra dig efter kl. 20.04 på valgaftenen.

Vi har ikke fået et opkald. Ikke et brev. Ikke en e-mail. Ikke en sms-besked. Intet.

Man hører ofte, at store ledere formår at samle. Derfor har jeg svært ved at forstå, at du ikke ønsker at være borgmester for den femtedel af kommunens befolkning, der har stemt på en af ovennævnte lister. Hvorfor vil du ikke være borgmester for hele kommunen?

Du skylder mig ikke at tale med mig. Du skylder heller ikke Bjarne Overmark, Erik Bo Andersen, Frida Valbjørn Christensen, Lars Axel Nielsen eller Peter Møller Kjeldsen at tale med dem.

Som borgmester skylder du de 10.490 personer, der har valgt os til at repræsentere deres synspunkter i Randers Byråd, at tale med os.

At du ikke vil det, er nok en del af forklaringen på, at du næppe vil gå over i historien som en stor borgmester.

Og dog! For det er ikke for sent at blive klogere og række hånden ud. Men det kræver vilje til samarbejde og dialog, og det har vi endnu til gode at opleve fra din side.

Jeg håber på at høre fra dig.