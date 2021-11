Læserbrev: KAN og SKAL budget - et politisk værktøj til gennemsigtighed og prioriteringer

Liberal Alliance har fuld fokus på de kommunale kerneopgaver: skole, daginstitutioner, ældrepleje og børn/voksne med specielle behov. Alle sammen opgaver, vi er forpligtet til at løse som kommune, og der er MASSER af penge til at sikre topkvalitet i kommunens tilbud på de områder, men det handler om prioriteringer.

Jeg foreslår derfor kommunens budget delt op i et KAN og SKAL budget. Sandheden er nemlig, at vi som kommune løser et utal af opgaver, som vi i bund og grund ikke er forpligtet til. Mit bedste bud er, at vi bruger et trecifret millionbeløb på opgaver, vi i virkeligheden kan vælge fra og dermed bruge direkte på kerneopgaverne.

Et KAN og SKAL budget skal altså være værktøjet til at skabe overblik og gennemsigtighed, et beslutningsværktøj som et samlet byråd kan overskue og tage førerbeslutninger ud fra. På den måde bliver det tydeligt for politikerne OG borgerne, hvordan pengene er prioriteret = gennemsigtighed.

I årevis har vi hørt »sangen« fra byrådet med gode intentioner på alle områder uden anvisning af finansiering og en reel vilje til at gøre en markant forskel fra politisk hold. Uanset om et barn er udfordret eller er et geni og om en ældre borger skal have lidt eller meget hjælp til en god hverdag, så vil jeg arbejde for, at vi får max fokus på at løse kerneopgaverne på bedste vis!

Kerneopgaverne må og skal komme først, ellers kan jeg ikke se mig i spejlet og sige, at jeg gør et godt politisk stykke arbejde.