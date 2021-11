Læserbrev: Flere parkeringspladser - nu!

For nylig kunne man læse om en ”kræmmerfamilie” fra Hals i Nordjylland. De havde haft en stand til Kræmmermarkedet i Arena Randers. Ud fra artiklen havde de haft en god dag i det kronjyske, men specielt manglen på P-pladser gik igen indtil flere gange.

Her blev jeg især opmærksom på familiens problemer med at finde parkering, da de efter kræmmermarkedet ville finde en P-plads i byen, med henblik på et restaurantbesøg i midtbyen…

Randers er landets sjette største by, og vi må gøre det bedre, når turister og gæster kommer til byen. Det nytter ikke, at vi bevæger os i samme retning som Aarhus, hvor man har gjort det så besværligt at være bilist, at selv butikker i den ellers så berømte gågade har svært ved at overleve.

Samme problematik gør sig gældende for midtbyen i vores dejlige middelalderby. Butikker lukker, andre flytter, og en del af dem fortæller, at årsagen dels skyldes de elendige parkeringsforhold, som gør det svært at have det nødvendige kundegrundlag.

Jeg har i flere år - sammen med mine byrådskollegaer - forsøgt at overbevise et flertal i byrådet om, at der skal etableres flere P-pladser, og gerne gratis pladser, således ansatte i byens butikker, elever på uddannelsesinstitutionerne mv. ikke skal kæmpe om de få pladser, som findes i Tøjhushaven og Danmarksgade-kvarteret – det er ikke en farbar vej for dem, som bor i områderne.

Jeg vil - hvis jeg bliver genvalgt - fortsætte denne kamp, for jeg mener ikke, vi er i mål, før borgere, turister, virksomheder, butikker, uddannelser og alle andre, som kommer til Randers i bil, er tilfredse.