Debat: »Naturnationalparker er et misfoster undfanget på et københavnsk skrivebord«

13. september blev et forslag fra undertegnede og Dansk Folkeparti nedstemt af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Velfærdslisten og Beboerlisten – et forslag som skulle fortælle miljøminister Lea Wermelin (S), at drømmen om naturnationalparker er et misfoster undfanget på en københavnsk skrivebord, og at vi i Randers Kommune ikke ønsker at ødelægge Fussingøskovene med hegn, sultende dyr, lemlæstede træer og en ikke eksisterende adgang for sko