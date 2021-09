Debat: Tak til veteranerne

Randers Kommune er den første kommune, til at modtage prisen “Årets Veterankommune”.

Veteranernes indsats mener jeg, at vi som samfund er forpligtiget til at påskønne, og det glæder mig at vi i Randers Kommune går forrest, vi har takket være gode kræfter i veteranmiljøerne fået skabt flere netværk for veteraner og pårørende.

For mig betyder selve prisen ikke det store, men det gør den indsats som jeg ved mange veteraner lægger her i kommunen, vi skylder jer kæmpestor tak.

Jeg vil altid tale jeres sag og være jer evigt taknemmelige!

