Kørte over for rødt: Sportsdirektør fik to klip i kørekortet

Han blev målt i maj 2022 med en håndholdt laser og tiltalt for at have kørt 76 kilometer i timen på Gamle Viborgvej ved strækningen efter Elrovej ned mod Fladbrovej og for at have kørt over for rødt, da han svingede til højre fra Fladbrovej ind på Viborgvej.

Fokus på krydset

Selv accepterer Søren Pedersen dommen og anerkender, at han kørte for stærkt. Men at han skulle være kørt over for det røde lys, er årsagen til, at han tog sagen i retten og ikke bare accepterede bøden og de to klip i kørekortet.