Nyt tøjmarked er oplagt mulighed for at lære børnene om genbrug

Til august under Randers Festuge og til efteråret vil der igen være masser af liv på torvet.

2. september vil der blive afholdt torvedag med temaet ”Øllets Dag”, og i oktober bliver der en torvedag med et renæssancetema.

»Jeg håber, at rigtig mange vil støtte op om de spændende markeder på Kirketorvet. Torvehandlen ligger i god tråd med den indsats som kommunen også arbejder med. I løbet af efteråret får Kirketorvet nemlig også en fysisk opdatering. Så kan borgere og besøgende i byen glæde sig til nye bænke og et torv der fremstår mere åbent og mere indbydende. Det kommer til at gå så godt sammen med den spændende torvehandel,« siger Claus Berggren, formand for Erhverv- og planudvalget i Randers Kommune.

Kommunen fremhæver slutteligt, at arrangementet er den god anledning til at få ryddet op i gemmerne samtidig med, at det er en oplagt mulighed for at lære børnene om genbrug, prissætning og økonomi.