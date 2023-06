Efter et hav af intriger blev Frank Jørgensen slået ihjel: Mordkomplot udløser lange fængselsstraffe

Hvis sagens »voldsomme« mordkomplot, der netop har sendt tre implicerede mange år bag tremmer, havde udspillet sig på TV-skærmen i et afsnit af den velkendte krimiserie ”Kriminalkommisær Barneby,” havde det næppe vakt overraskelse.

Men det er ikke tilfældet.

Tværtimod har et omfattende persongalleris gerninger sendt chokbølger gennem flere østjyske lokalsamfund med et virvar af spektakulære drabsforsøg, seksuelle relationer og et net af løgne, der skulle sløre drabet på den 40-årige Frank Jørgensen.