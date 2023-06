Ekstra rejsetid: Kloakarbejde spærrer hovedvej for gennemkørsel i weekenden

De boliger, der har indkørsel via det spærrede stykke af Mariagervej vil blive kontaktet direkte.

»Selvom vi kun er nødt til at spærre et lille stykke af Mariagervej af, så er vi klar over, at omkørslen påvirker mange mennesker. Det er altid Randers Kommune, der skal give tilladelse til, at en vej kan afspærres, og de har sagt ja til, at vi lægger arbejdet i weekenden ud fra vores fælles ønske om at genere trafikken og beboerne mindst muligt,« siger Ole Søby, der er projektleder ved Vandmiljø Randers.

Afspærringen kommer også til at påvirke enkelte busruter.

Hvordan de omlægges, kan man se på Midttrafiks hjemmeside.

Kloakarbejde

Vandmiljø Randers er i disse dage i gang med at separatkloakere en del af Mariagervej. Arbejdet pågår fra Frejasvej og op forbi Lathyrusvej.