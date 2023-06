Samtidig har han sørget for at få en helt særlig gæst i den varme stol: landstræneren for det danske herrelandshold i fodbold, Kasper Hjulmand.

»Jeg lavede en liste over folk jeg gerne ville have fat i. En af de første jeg skrev ned var Kasper Hjulmand. For det første fordi han er fra Auning og har spillet i Randers Freja. For det andet fordi han er større end fodbold og er ekstremt god til at tale som menneske.«

Offentliggørelsen af talkshowet kommer i en tid, hvor landstræneren har været i modvind fra flere kanter. Og det er et vigtigt perspektiv at have med, mener Christian Degn.