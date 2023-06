Ny kampagne med klar besked til hundeejere: Saml lorten op

Så nu skal en ny kampagne være med til at opfordre hundeejere til at tage ansvar for at samle hundelorten op og smide den i skraldespanden.

Det skriver Randers Kommune i en pressemeddelelse.

Kampagnen er lavet i samarbejde hundeforeninger, dyrlæger og dyrehandlere. Den skal sætte ord på normer og regler inden for hundeluftning for at skabe en positiv samtale.

»Jeg ved, at der er rigtig mange hundeejere, der er gode til at rydde op efter sig, men jeg ser stadig hundelorte og hundelorteposer efterladt i by-, park- og naturmiljø. Og det vil vi gerne ændre,« siger Nels Markussen, chef for Plan, By og Natur i Randers Kommune.