Hun gik på Herlufsholm og er blevet en del af den kongelige familie - og så stiftede hun firma som blot 22-årig

Hun er født og opvokset i Randers, som datter af erhvervsrådgiver Anette Korgaardog erhvervsmanden Anders Thoustrup, der i dag er blandt andet bestyrelsesformand for Hotel Randers, men allerede som 15-årig flyttede hun hjemmefra for at begynde på Herlufsholm.

I dag bor 24-årige Benedikte Thoustrup i København med sin kæreste grev Nikolai, der er søn af prins Joakim og grevinde Alexander, og som hun mødte på kostskolen. Hun læser på Copenhagen Business School, og så stiftede hun firmaet BénéSoie for to år siden.