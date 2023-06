Bålet er aflyst: Det sker der med sankthansfesterne

Båltalen i Tronholmparken bliver en Sankt Hans-tale, når sportskommentator og radiovært fra DR, Morten Hausborg indtager scenen kl. 20.45. Musikken bliver leveret af Langås festorkester Stationspumaerne.

På Nordre Fælled bliver sankthansbålet erstattet af en majstang, der bliver lavet i fællesskab med de fremmødte. Kunstner, Kirstine Roepstorff holder tale og indvier det nye kunstværk »Au Natura Bibliotek« kl. 19.45. Derefter hejses majstangen og Skt. Andreas Kirkes juniorkor synger midsommeren ind.

Deltagerne ved de to arrangementer skal være opmærksom på, at det ikke er tilladt at ryge eller anvende grill under de to sankthansfester grundet afbrændingsforbuddet.