Ud at køre med de skøre: Kom med bag tæppet til amerikanerbil-ræs

»Nu bliver jeg nødt til at danse,« lød det fra en kvinde, der begejstret over musikken og udklædningen bare måtte have et billede med spasmagerne.

Mange skyndte sig at trække telefonen op af lommen, da flotte forkromede amerikanerbiler, dyb motorlyd og spræl og spas i vaskeægte rockabilly-stil skabte smil i midtbyen lørdag.