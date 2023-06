Vanvidsbilist bragede gennem by med 159 km/t: Blev fundet i grusgrav

Det var først vest for Jeppesminde i Over Romalt, at den 31-årige stoppede bilen, men det betød ikke, at han var færdig med at flygte fra politiet.

Han stak således af til fods, og først omkring kl. 21.00 blev han fundet i en nærtliggende grusgrav ved Gunnerupmosevej.

Jagten på vanvidsbilisten begyndte ved 19-tiden, og fredag efterlyser politiet mulige vidner. Bl.a. vil de gerne havefat i en 60-70-årig hundelufter, der nær var blevet påkørt. Den kvindelige hundelufter bar briller og havde hvide bukser på, og politiet vurderer, at hun var udsat for livsfare, da vanvidsbilisten bragede forbi.