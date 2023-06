18/06/2023 KL. 05:34

Hvordan opdrager man sit barn til at blive en aktiv samfundsborger? »Nogle gange tænker jeg: Hvor kom hun fra?«

47-årige Janie Drachmann Poulsens 15-årige datter brænder så meget for demokrati og politik, at hun nu river et helt år ud af kalenderen for at arbejde med det.