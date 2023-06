De slog benene væk under ham, men nu er han fortid.



Efter knap to år i rollen som manden med pengene forlader Løvens Hule-stjernen Jacob Risgaard den Randers-baserede smykkevirksomhed Sorelle.



Og selvom det er trist, er det samtidig »lidt af en gave,« at Jacob Risgaard forlader dem netop nu, lyder det fra Trine Damborg, der med partner Camilla-Julie Skov Hansen står bag Sorelle.