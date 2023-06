For sidste gang: Gravearbejde lukker veje

Imens gravearbejdet står på, er Bøsbrovej helt spærret for gennemgående trafik og delvist spærret for cyklister og gående uden ærinde. Trafikken ledes i stedet for ad Vorup Boulevard og Århusvej.

Ærindekørsel til Frederiksbergvej vil være muligt i hele perioden, så beboerne skal ikke frygte, at de ikke kan få bilen med hjem, eller få campingvognen med ud, når de skal på ferie.

Når gravearbejdet er rykket forbi Frederiksbergvej, vil det sidste stykke af Bøsbrovej op til Løgstørvej blive spærret af. Det betyder, at Tebbestrupvej bliver spærret for udkørsel til Bøsbrovej, indtil gravearbejdet er afsluttet. Trafikken fra Tebbestrupvej ledes i stedet for ad Mariendalsvej.