Ferie på budget: Her kan du tage på aktiv dagstur med hele familien for under 400 kroner

Sommerferien står for døren, og du og din familie vil sikkert gerne ud at opleve noget sammen - men hvad?

Og hvordan underholder man ungerne en hel dag, uden at komme af med en formue på entrébilletter?

Faktisk behøver det slet ikke ende med at blive så dyrt. En dagstur for hele familien kan arrangeres for mindre end 400 kroner - og inden for en halv times kørsel fra Randers centrum.