De fleste forbinder nok biblioteker med udlån af bøger og CD’er, eksamenslæsning eller et besøg på hos et center for borgerservice.

Men i slutningen af juni bliver det muligt at låne en plante på Randers Bibliotek. Med potte og det hele.

Her vil nogen nok tænke »hvad er lige idéen med det?«, og ifølge bibliotekschefen er der masser af gode grunde til, at man snart kan tage en grøn starut med hjem.