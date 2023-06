10 års fængsel: Hollandsk statsborger dømt for omfattende narkosmugling

Det internationale politisamarbejde har spillet en stor rolle i efterforskningen af sagen, hvor danske forbindelsesofficerer i Europol blandt andet bidraget til den internationale efterforskning i sagen.

Specialanklager i NSK, Rasmus Gyldenløve Jensen, siger følgende om sagen:

»Jeg er tilfreds med, at vi har fået ødelagt et omfattende og organiseret internationalt narkotikanetværk, der har indsmuglet og handlet med store mængder hård narkotika. Den lange straf, som domstolene har udmålt, afspejler tydeligt, at der slås hårdt med på organiseret indsmugling og salg af narkotika.«

Retten i Randers valgte ligeledes at konfiskere bilen med smuglerrummet, ligesom den 28-årige blev udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig.