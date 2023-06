Ville være større end McDonald's: Pizzakæde med blakket ry lukker og slukker

Den har et blakket ry. Og nu lukker den - for anden gang.

Dominos er fortid i Danmark

Det oplyser Domino’s Pizza Entreprises, der ejer de danske butikker, i en pressemeddelelse.

Dermed er det altså slut med pizzaer fra pizzeriaet i Dytmærsken.

Pizzakæden havde ellers store planer for det danske marked og har tidligere fortalt, at de havde ambitioner om at blive lige så store som McDonald’s i Danmark. McDonald’s har omkring 100 restauranter på tværs af landet.