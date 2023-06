Se billederne: Tørken farver Randers gul

Fotograf Kenneth Stoll-Demant har sendt sin drone i luften over Randers Golfklub, hvor både banerne og de omkringliggende marker plejer at stå frodige og nærmest lysende grønne. Nu er farven ved at blive suget ud af dem, og de står tilbage stikkende og tørre, regnvandsbassinet er tørlagt og fiskene i den lille sø får mindre og mindre vand at svømme rundt i.

