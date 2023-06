Nyt parkeringssystem i midtbyen er lige på trapperne

Parkeringssystemet skal gøre det lettere for bilister at finde en p-plads i Randers Midtby. Her er det de mange kameraers opgave at tælle de ledige pladser rundt om i byen.

Kameraernes oplysninger vil blive vist på skilte, så man nemt kan danne sig et overblik over antallet af ledige pladser i en bestemt retning - og antallet af ledige pladser på konkrete parkeringspladser.

Mindre trafik

Det nye parkeringssystem er en del af en overordnet parkeringsstrategi i Randers Midtby.

»Der er i dag en del parkeringssøgende trafik i midtbyen, hvor bilister spilder tid på at finde et sted at sætte bilen. Det er irriterende for den enkelte bilist, og det giver en masse trafik til gene for andre, der færdes i midtbyen. Med en pålidelig vejvisning til ledige parkeringspladser kan vi guide bilisterne bedre, så den unødvendige kørsel bliver begrænset og kapaciteten af parkeringspladserne bliver udnyttet bedre,« siger Nick Zimmermann, der er formand for miljø- og teknikudvalget i Randers Kommune i pressemeddelelsen.