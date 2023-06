Advarer om brug af omdiskuteret slankemedicin til børn: »Vi risikerer at gøre noget, vi vil fortryde om ti år«

Slankemedicin har været et af de helt store samtaleemner de seneste måneder.

Det nye slankelægemiddel Wegovy fra Novo Nordisk ramte det danske marked i december, og siden da har tusindvis af danskere indløst en recept på vægttabspræparatet.

EU-kommisionen har godkendt Wegovy til børn over 12 år, og en række regioner, herunder Region Hovedstaden, benytter sig af slankemedicinen til børn. Samtidig har Aalborg Universitetshospital proklameret, at de vil også vil begynde at bruge vægttabsmedicinen til svært overvægtigt børn og unge over 12 år.