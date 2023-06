Tre vaskehaller, caféområde og 12 lyn-ladestandere: Kæmpe forandring på vej ved »Danmarks bedste Rema«

Nu skal lokalplanen laves om, så man kan få lov til at bygge vaskehaller i netop dette område. Det kommer til at tage et stykke tid for forvaltningen at få det ændret.

De nye vaskehaller er planlagt placeret ved siden af Rema 1000 i et område langs Oust Møllevej, der nu blot er træer og buske.

Drømmeplacering

Det er aarhusianeren Faisal Nassery, der har etableret firmaet Prime Wash og som har kig på området i det nordlige Randers. Han har aftalt at købe grunden af Holdingselskabet af 29/4 ApS, der er bestyret af Stephan Sørensen, direktør i Reitan, der styrer Rema 1000’s køb og salg af grunde i Danmark.