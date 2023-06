Først var Randers vært og fik en særlig førsteplads. Nu er en pokal kommet til byen

Helt præcist 132.750 kr. blev sendt afsted til verdens sårbare børn, oplyser Randers Kommune i en pressemeddelelse.

Beløbet var fordelt på ni auktioner med hjælp fra bl.a. Randers Regnskov og Randers FC, som alle i landet kunne byde ind på.

»Der var en fantastisk opfindsomhed i auktionerne, og jeg er ikke i tvivl om, at det er årsagen til, at vi vandt. Tak for den store opbakning og den iderigdom I alle har bidraget med til gavn for verdens sårbare børn. Æren for at vi nu modtager prisen, tilkommer jer,« lød det fra borgmester Torben Hansen (S), der fredag tog imod Danmarks Indsamlings vandrepokal.