Unge valfartede til Randers for at dyrke idræt

Skoleleder fra CSV-skolen i Hald, Poul Erik Bloch, åbnede dagen.

»Velkommen til jer alle og tak for at have taget det gode vejr med. Det er imponerende, at vi er 200 deltagere samlet fra hele Jylland,« sagde han til de mange fremmødte.

Solen strålede fra en blå himmel, mens der blev kastet, løbet og sprunget på idrætsanlægget på Langvang.

»Atletik er mere end bare en sport. Det er en måde at udfordre sig selv både fysisk og mentalt. Det handler ikke kun om at vinde, men også om at lære og vokse sammen med sine venner,« sagde Poul Erik Bloch, som også takkede dem, som hjalp på dagen.