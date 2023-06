Hvis der er noget der giver mening, at ære så højt som sin familie. Så er det god vin.



Det ved familien bag en af Nordeuropas største vinimportører, der hvert år sælger vin for millioner og atter millioner.



Men nu er der noget i gære, for overskuddet er skrumpet gevaldigt hos Frank Søndergaard, der med sin familie ejer det svimlende vinimperium, Vinlageret Randers råder over.