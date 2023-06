»En øl og to kondomer, tak«: Snart kan man få gratis "gummi" i byen

Den gratis ”gummi” skal hjælpe flere unge til at tage et sikkert valg ift. sex, når de er i byen.

Det er der brug for, når man læser tallene for seksuelt overførte sygdomme. Her har der de senere år været en stigning i smitte blandt særligt unge.

Alene på klamydiaområdet smittes 100 personer dagligt i Danmark med klamydia.

»Når kondomer er lettilgængelige, kan det skabe en afslappet atmosfære og øge tilliden mellem parterne. Det kan gøre det lettere at have en åben dialog om beskyttelse og seksuel sundhed,« siger Anja Nesgaard Dal.

Initiativet i studenterugen er et forsøg på at se, om de unge overhovedet er interesserede i at kunne få gratis kondomer. Efterfølgende vil Randers Sundhedscenter sammen med barerne se på, om det skal være en tilbagevendende begivenhed.