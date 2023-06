Løj han over for sit eget udvalg? Folketingsmedlem under beskydning i sit lokalpolitiske arbejde

Folketings- og byrådsmedlem Nick Zimmermann (DF) skal nu formentlig stå skoleret over for byrådet efter en usædvanlig sag, hvor der bliver stillet spørgsmålstegn ved, hvorvidt han bevidst har løjet over for det udvalg, han selv er formand for.

»Jeg har aldrig oplevet noget lignende,« lyder det fra ét af udvalgsmedlemmerne.