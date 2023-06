Ny festival ser dagens lys: Initiativtagere vil inspirere hænder, hoved, smagsløg og danseben

Derudover vil der være mange forskellige former for workshops, hvor man kan designe sin egen lampe eller lave klimamad, og man vil også kunne danse groove, dyrke yoga eller give den gas til silent disco.

Ingen løftede pegefingre

Randers Redsign Festival skal ifølge arrangørerne inspirere, provokere og aktivere byens borgere til at skabe en mere bæredygtig hverdag for dem selv.

»Vi vil gøre det lettere at gøre noget selv i hverdagen, uanset om det handler om mad, sundhed og wellness, mode og forbrug eller upcycling og re-cycling, og vi vil gerne invitere alle med til at gøre en forskel,« siger Annemarie Winther, der fortæller, at undersøgelser viser, at det, der virker bedst mod klima-angst og følelsen af magtesløshed, netop er at gøre noget og få hands on.

Vivi Schlägelberger peger samtidig på, at man har været meget bevidste om, at der skal være en legende tilgang til bæredygtighed, og at det skal være sjovt.

»Der er ingen løftede pegefingre. Det skal være en festlighed, deraf navnet festival,« siger hun.

Et supplement til Storegade

Randers Redesign Festival, der vil være placeret på Underværket og Jens Otto Krags Plads, løber af stablen onsdag, torsdag og fredag i Randers Festuge, og det er blandt andet, fordi man gerne har villet fange folk, når de allerede er ude i byen.

Samtidig har man med festivalen gerne ville lave et supplement til de aktiviteter, der allerede foregår i festugen.

»Man kan sagtens hygge sig i Storegade, men jeg har manglet noget, der interesser mig. Det er en fornyelse af Randersugen, men som stadig er festlig,« siger Vivi Schlägelberger.

Lige nu er de to initiativtagere i gang med at rejse den sidste finansiering, der primært kommer fra fonde og sponsorer og med et tilskud fra Randers Event på 30.000 kroner, men hvor stor festivalen bliver, afhænger også af, hvor mange, der køber billet til den.

Billetterne, der koster knap 100 kroner pr. dag og 260 kroner for alle tre dage, er netop sat til salg, og Annemarie Winther og Vivi Schlägelberger håber på stor opbakning fra byens borgere.

»Mange har allerede givet udtryk for deres interesse, og vi håber på 600 besøgende pr. dag - det ville for fedt,« siger Annemarie Winther og fortsætter:

»Og så håber vi selvfølgelig, at folk går fra festivalen og er blevet bevæget, provokeret eller en smule gladere. At der er blevet sået et frø til selv at skabe en mere bæredygtig hverdag,« siger hun.