Hos Randers Event og Cityforeningen er man åbne for, at gademads-festen kan gentages i fremtiden. Måske igen til næste sommer.

»Events som denne er med til at gøre Randers til en attraktiv og levende by - for både randrusianere og besøgende. Nu skal vi have evalueret noget mere, og så må vi se, hvad fremtiden bringer,« lyder det fra Mette Berthelsen.