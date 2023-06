Dødstrusler og våbenbesiddelse: 54-årig mand dømt for at sætte ild til familiemedlemmers hus

Forbrydelsen fandt sted 15. november sidste år.

Her er manden ligeledes dømt for at have sat ild på familiemedlemmernes hus og for at have været i besiddelse af to geværer, som han gik rundt med udenfor.

Ifølge dommen truede den 54-årige mand med at slå familiemedlemmerne ihjel. Han truede ligeledes den kvindelige beboer med at dræbe hende, hvis hun kontaktede politiet.

Truslerne og den 54-åriges aggressive fremtoning fik familiemedlemmerne til at flygte ud af huset og kontakte politiet. I mellemtiden lykkedes det den 54-årige at få fat i to jagtgeværer, som den mandlige beboer lovligt opbevarede i huset.