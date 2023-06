»Ande- og gåsebestanden i søen er på et mere naturligt niveau i år. Det er positivt at se og skyldes formentlig, at mange parkgæster støtter op om arbejdet for at forbedre søens vandkvalitet og undlader at fodre fuglene.«

Men at give livgivende førstehjælp til en sø af Doktorparkens størrelse kommer ikke så let som et dyk med anderumpen.

»Vi forventer, at der vil komme en opblomstring af alger i takt med de stigende sommertemperaturer. Det er helt naturligt for nyoprettede og nyligt oprensede søer. Den økologiske balance skal lige have tid til at indstille sig,« lyder pointen.

Kort fortalt er algerne hurtigere til at finde vej til søen, end de vandplanter, der på sigt skal skabe endnu mere dyreliv i søen. Men det skal nok komme.

»Der vil være steder i nærheden, hvor vandplanter kan sprede sig fra, og det vil være gavnligt for søen, at der indvandrer vandplanter. Der ligger måske også frø tilbage i bunden, der nu kan begynde at etablere sig igen, og så kommer der sandsynligvis også en del planter ført til af fuglene,« forklarer Sigrid Stenkilde Lynæs.

Rhododendron-liv

Og er du til de flotte lyserøde rhododendron, der især findes i den østlige del over mod banelegemet, så er der godt nyt.

»Senere i år går vi i gang med at beskære og fjerne træer og buske imellem rhododendron-bedene, så de udelukkende består af rhododendron,« lyder det.

Artiklen er bragt i samarbejde med Din Avis Randers.