Byrådspolitiker troede bare, det var en betændelse: »Men så kunne jeg godt se på lægernes ansigtsudtryk, at der var noget galt«

Det gjorde lidt ondt at have stramme bukser på, og Kasper Fuhr Christensen havde også bemærket, at han var hævet omkring testiklerne.

Men det var egentligt ikke noget, han som sådan var bekymret for. Han havde et halvt års tid tidligere været ved lægen, hvor det var blevet konkluderet, at det formentligt var noget betændelse, og antibiotikakuren havde da også gjort det lidt bedre.