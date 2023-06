Nostalgisk kalorietrip hos Elvis: »Det er mad for mennesker, der aldrig er blevet helt voksne i munden«

Kongen af rock’n’roll døde som 42-årig af hjerteslag på sit toilet som følge af anstrengelser afledt af en seriøs omgang forstoppelse. A little less constipation, a little more action, please. Derfor kan det måske virke ufølsomt at indrette et tempel til tung mad i museet, der hylder hans liv og levned, men på den anden side er soul food en væsentlig del af hele americana-fascinationen.

Er man bidt af Elvis - tøhø - må man selvfølgelig også prøve at spise som kongen himself, uh huh-huh?