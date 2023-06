Muligt mordkomplot på Djursland: En video på 58 minutter og 59 sekunder har fået en helt central rolle

Den 14. juli blev den 40-årige Frank Jørgensen slået ihjel på en adresse på Djursland. En uge efter dukkede liget op i et skovområde udenfor Randers.

Anklagemyndigheden mener, at både sex, gæld og intriger spiller en rolle i drabet, hvor to allerede har tilstået deres involvering, mens fire personer sidder tiltalt for drab, drabsforsøg, bortskaffelse af beviser og usømmelig omgang med lig.