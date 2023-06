Børnehaver må advare om flåter: »Der bliver ikke slået græs nogen steder i år - der er ikke råd«

Nogle steder er de begyndt at skrive rundt og opfordre forældre til dagligt at tjekke børnene for flåter.

Andre steder er der legeområder, der er så tilvoksede, at de ikke længere kan bruges, så børnene i stedet må rykke sammen på andre områder.

Igen i år er kontoen hos Ejendomsservice tømt, inden sommeren nærmest er gået i gang, og det betyder, at der i Randers Kommunes daginstitutioner ikke er slået græs én eneste gang i år - og det bliver der heller ikke fremadrettet.