Derfor er fokus rettet mod at nedbringe det samlede forbrug.

Her udgør engangsartikler en betydelig del.

Farvel til engangskopper

Medicinsk Sengeafsnit B er et af de sengeafsnit, der har bidraget betydeligt til at sænke forbruget af engangskopper.

Her besluttede bæredygtighedsambassadør, social- og sundhedsassistent på afsnittet, Bodil Philipsen, for halvandet år siden at afskaffe engangskopper fra indkøbssystemet.

»Jeg ser det som en tvungen opgave, at vi bakker op om den grønne dagsorden. For mig var den eneste løsning helt at fjerne engangskopperne. Det var måske en lidt hård tilgang, men jeg talte selvfølgelig med mine kolleger om det, og de har taget pænt imod det, fortæller Bodil Philipsen i pressemeddelelsen.